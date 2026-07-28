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Макгрегор анонсував останній бій у кар'єрі

Олександр Булава — 28 липня 2026, 18:42
Макгрегор анонсував останній бій у кар'єрі
Конор Макгрегор
Instagram

Ексчемпіон UFC у двох дивізіонах Конор Макгрегор (22‑7) повідомив, що його фінальний поєдинок у професійній кар'єрі відбудеться в рамках UFC International Fight Week у 2027 році.

Про це боєць розповів в Інстаграм.

"Те, що мало стати боєм покоління, тепер доведеться відкласти. IFW-2027. The last dance", – написав Макгрегор.

Наразі точний графік проведення турніру 2027 року поки що не оголошено.

Нагадаємо, що у липні 2026-го Макгрегор зазнав поразки від Макса Голловея технічним нокаутом вже у першому раунді. Зустріч була зупинена через травму ірландця.

Цей поєдинок для Макгрегора першим із липня 2021-го року, коли він програв Дастіну Пор'є та отримав важкий перелом ноги.

Напередодні генеральний директор UFC Дейна Вайт заявив, що Конор вибув на тривалий термін.

UFC Конор Макгрегор

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