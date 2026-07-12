Давайте заробимо гроші: Голловей заговорив про третій бій з Макгрегором

Колишній володар титулу BMF у легкій вазі та поясу чемпіона UFC у напівлегкій вазі Макс Голловей (28–9) захотів провести третій бій з ірландцем Конором Макгрегором (22–7).

Слова американця цитує UFC.

Голловей віддав належне ірландцю, який, незважаючи на травму ноги, прагнув продовжити поєдинок.

"Хлопці, давайте поаплодуємо Конору Макгрегору. Який же він звір! Коли ми були там, я намагався зупинити бій, але він постійно просив дозволити йому продовжити", – сказав Голловей.

34-річний боєць сподівається провести ще один бій з Макгрегором.

"Вам пощастило, бо тепер буде третій бій Голловея проти Макгрегора. Давайте заробимо ці чортові гроші, хлопці! Що я можу сказати? Здається, я змусив його коліна підкоситися від страху. Стільки галасу навколо цього, правда? Ми маємо повторити це ще раз. Зробити це ще раз для хлопців. На 100% нам потрібен ще один бій", – заявив Голловей.

Нагадаємо, що поєдинок між Голловеєм і Макгрегором завершився перемогою американця технічним нокаутом уже в першому раунді. Бій зупинили на 69-й секунді після того, як ірландець отримав травму ноги та не зміг продовжити зустріч.

Після поєдинку Макгрегор не приховував розчарування та спробував пояснити дострокову поразку.