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Завтра буду в церкві: Макгрегор зробив заяву після поразки від Голловея

Сергій Шаховець — 12 липня 2026, 15:05
Завтра буду в церкві: Макгрегор зробив заяву після поразки від Голловея
Конор Макгрегор
instagram.com/thenotoriousmma/

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор (22–7) відреагував на дострокову поразку від американця Макса Голловея (28–9).

37-річний боєць зробив допис на своїй сторінці у соцмережі Х.

Ірландець заявив, що був повністю готовий до поєдинку, а чутки про проблеми перед виходом в октагон назвав неправдивими.

"Я був таким зібраним і готовим до цього бою, що не можу повірити в те, що сталося. Усі розмови про те, що під час виходу до октагону зі мною було щось не так, – нісенітниця", – написав Макгрегор.

Колишній чемпіон UFC наголосив, що не має наміру опускати руки після невдачі.

"Я був спокійний, готовий і впевнений. Я в шоці від того, що сталося.Диявол буквально дивиться мені прямо в обличчя. Я не буду в це втягуватися. Завтра я буду в церкві.

Я це подолаю. Я не здамся. Я повернуся", – написав Макгрегор.

Нагадаємо, що бій між Макгрегором і Голловеєм завершився перемогою американця технічним нокаутом уже в першому раунді. Поєдинок було зупинено після того, як ірландець отримав травму ноги та не зміг продовжити бій.

Після бою Макс Голловей заявив про бажання організувати третій поєдинок.

UFC Конор Макгрегор Макс Голловей

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