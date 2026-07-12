Завтра буду в церкві: Макгрегор зробив заяву після поразки від Голловея

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор (22–7) відреагував на дострокову поразку від американця Макса Голловея (28–9).

37-річний боєць зробив допис на своїй сторінці у соцмережі Х.

Ірландець заявив, що був повністю готовий до поєдинку, а чутки про проблеми перед виходом в октагон назвав неправдивими.

"Я був таким зібраним і готовим до цього бою, що не можу повірити в те, що сталося. Усі розмови про те, що під час виходу до октагону зі мною було щось не так, – нісенітниця", – написав Макгрегор.

Колишній чемпіон UFC наголосив, що не має наміру опускати руки після невдачі.

"Я був спокійний, готовий і впевнений. Я в шоці від того, що сталося.Диявол буквально дивиться мені прямо в обличчя. Я не буду в це втягуватися. Завтра я буду в церкві. Я це подолаю. Я не здамся. Я повернуся", – написав Макгрегор.

Нагадаємо, що бій між Макгрегором і Голловеєм завершився перемогою американця технічним нокаутом уже в першому раунді. Поєдинок було зупинено після того, як ірландець отримав травму ноги та не зміг продовжити бій.

Після бою Макс Голловей заявив про бажання організувати третій поєдинок.