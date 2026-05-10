Ефектний фініш і яскраве святкування: Амосов станцював брейк-данс після перемоги над Альваресом

У ніч проти 10 травня Амосов достроково переміг іспанця Хоель Альварес, змусивши суперника здатися після задушливого прийому у другому раунді.

Однак увагу фанатів привернув не лише сам фініш, а й емоційне святкування українця після бою.

Одразу після перемоги Амосов вибіг у центр октагону та несподівано почав танцювати брейк-данс. Українець виконав кілька рухів, після чого ефектно завершив святкування фірмовою позою на боці.

Фанати MMA у соцмережах одразу звернули увагу, що подібне святкування добре знайоме шанувальникам серії відеоігор EA Sports UFC, де бійці можуть аналогічним чином святкувати перемоги після поєдинків.

Зазначимо, для Амосова ця перемога стала другою поспіль у UFC. Перед цим українець достроково переміг американця Ніла Магні задушливим прийомом вже в першому раунді.

Після бою українець також звернувся до керівництва промоушену із проханням організувати йому поєдинок проти суперника з топ-10 напівсередньої ваги.