Дайте мені когось із топ-10: Амосов звернувся до UFC після яскравої перемоги над Альваресом

Український боєць ММА Ярослав Амосов поділився емоціями після перемоги над іспанцем Хоелем Альваресом на турнірі UFC 328.

Тріумфатор поєдинку дав невеликий коментар Джо Рогану.

"Це був дуже хороший бій, але я знаю, що можу рухатися ще краще. Я люблю боротьбу, але я боєць MMA – можу бити, можу боротися, можу робити все. Сучасні змішані єдиноборства – це спорт універсальних бійців", – сказав Амосов в октагоні.

Також українець звернувся до керівництва UFC із проханням організувати йому бій проти одного з рейтингових суперників.

"UFC, дайте мені когось із топ-10. Можливо, це вже має сенс. Сьогодні буде великий бій – Баклі проти Бреді. Можливо, я поб'юся з переможцем", – заявив Амосов.

Нагадаємо, Амосов дебютував в UFC у грудні 2025 року достроково перемігши американця Ніла Магні задушливим прийомом вже в першому раунді.

Напередодні Ярослав увійшов до топ-15 рейтингу UFC у напівсередній вазі.