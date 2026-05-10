Дайте мені когось із топ-10: Амосов звернувся до UFC після яскравої перемоги над Альваресом

Богдан Войченко — 10 травня 2026, 03:49
Український боєць ММА Ярослав Амосов поділився емоціями після перемоги над іспанцем Хоелем Альваресом на турнірі UFC 328.

Тріумфатор поєдинку дав невеликий коментар Джо Рогану.

"Це був дуже хороший бій, але я знаю, що можу рухатися ще краще. Я люблю боротьбу, але я боєць MMA можу бити, можу боротися, можу робити все. Сучасні змішані єдиноборства це спорт універсальних бійців", – сказав Амосов в октагоні.

Також українець звернувся до керівництва UFC із проханням організувати йому бій проти одного з рейтингових суперників.

"UFC, дайте мені когось із топ-10. Можливо, це вже має сенс. Сьогодні буде великий бій Баклі проти Бреді. Можливо, я поб'юся з переможцем", заявив Амосов.

Нагадаємо, Амосов дебютував в UFC у грудні 2025 року достроково перемігши американця Ніла Магні задушливим прийомом вже в першому раунді.

Воював за Ірпінь, ховав пояс серед руїн і тепер підкорює UFC: історія Ярослава Амосова

Напередодні Ярослав увійшов до топ-15 рейтингу UFC у напівсередній вазі.

