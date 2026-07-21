Танці з прапором і зворушливий момент із сином: зірка UFC шалено відсвяткував тріумф Іспанії на ЧС-2026

Поки збірна Іспанії святкувала перемогу над Аргентиною у фіналі чемпіонату світу-2026 в Нью-Йорку, не менш бурхливі емоції вирували й за тисячі кілометрів від стадіону.

Колишній чемпіон UFC Ілія Топурія дивився вирішальний матч в одному з іспанських барів, де після фінального свистка влаштував справжнє святкування разом із уболівальниками.

Читайте також : Відео Найемоційніший момент ЧС-2026: зірка збірної Іспанії віддав свою золоту медаль мамі

На відео, яке швидко розлетілося соціальними мережами, боєць грузинського походження схопив прапор Іспанії та почав розмахувати ним під гучні овації фанатів, які співали й святкували другий в історії титул чемпіонів світу.

Найбільш зворушливим моментом стало те, що Топурія посадив на плечі свого маленького сина. Хлопчик також активно підтримував святкову атмосферу, розмахуючи маленьким прапором Іспанії разом із батьком.

🇪🇸🎉 Ilia Topuria celebrating Spain’s World Cup win



Great to see El Matador in good spirits 👏 pic.twitter.com/YA3aX2Fd52 — Home of Fight (@Home_of_Fight) July 20, 2026

Емоції зірки UFC повністю відображали атмосферу, яка панувала того вечора по всій країні. Після гола Феррана Торреса в овертаймі Іспанія мінімально перемогла Аргентину (1:0) та вдруге у своїй історії завоювала Кубок світу.

Що стосується самого Топурії, у червні він втратив свій титул у легкій вазі, поступившись Джастіну Гейджі на UFC Freedom 250 у Білому домі.