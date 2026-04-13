Українські грації підкорюють Париж: дівчата поділилися ефектними фото після Гран-прі

Етап Гран-прі з художньої гімнастики у французькому Тьє вже залишився позаду, але українська збірна не поспішає прощатися з Францією.

Після змагань наші грації разом із тренерами вирушили до Париж, і, схоже, ця частина поїздки вийшла не менш яскравою, ніж сам турнір.

Своїми атмосферними світлинами поділилися Таїсія Онофрійчук, Анастасія Ікан, Поліна Каріка та Поліна Городнича. Дівчата показали, як виглядають найвідоміші локації столиці Франції – від класичних туристичних місць до затишних вуличок, які створюють той самий неповторний паризький вайб.

Після напружених виступів і боротьби за медалі така невелика "перезагрузка" виглядає більш ніж заслуженою.

Нагадаємо, збірна України з художньої гімнастики здобула дві нагороди на Гран-прі Тьє, що проходив у Франції.

на першому етапі Кубку світу з художньої гімнастики в Софії Таїсія Онофрійчук здобула 4 золоті нагороди.

У перший змагальний день українка тріумфувала в багатоборстві, кваліфікувавшись у фінали в окремих видах. У другий змагальний день Онофрійчук здобула "золото" у вправах з обручем, з м'ячем та зі стрічкою.