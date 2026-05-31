Онофрійчук фінішувала шостою у вправах з мячем на Євро-2026

У неділю, 31 травня, у болгарській Варні відбувся фіналу з вправ із м'ячем у межах чемпіонату Європи-2026 з художньої гімнастики.

У вирішальному раунді Україну представляла гімнастка Таїсія Онофрійчук.

Українка фінішувала на шостому місці у вправах з м'ячем, навбравши 28,550 бала.

Чемпіонат Європи з художньої гімнастики. Вправи з м'ячем

Дарʼя Варфоломєєв (Німеччина) — 29,550 Стиляна Ніколова (Болгарія) — 29,550 Софія Ільтерякова (Росія) — 28,850 Тара Драгас (Італія) — 28,250 Даніела Муніц (Ізраїль) — 27,550 Таїсія Онофрійчук (Україна) — 27,950

Нагадаємо, що у фіналі з особистого багатоборства на Євро-2026 Онофрійчук здобула бронзову нагороду, випередивши двох росіянок і білоруску.