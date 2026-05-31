Онофрійчук фінішувала шостою у вправах з мячем на Євро-2026
Таїсія Онофрійчук
Ukrainian Rhythmic Gymnastics Federation
У неділю, 31 травня, у болгарській Варні відбувся фіналу з вправ із м'ячем у межах чемпіонату Європи-2026 з художньої гімнастики.
У вирішальному раунді Україну представляла гімнастка Таїсія Онофрійчук.
Українка фінішувала на шостому місці у вправах з м'ячем, навбравши 28,550 бала.
Чемпіонат Європи з художньої гімнастики. Вправи з м'ячем
- Дарʼя Варфоломєєв (Німеччина) — 29,550
- Стиляна Ніколова (Болгарія) — 29,550
- Софія Ільтерякова (Росія) — 28,850
- Тара Драгас (Італія) — 28,250
- Даніела Муніц (Ізраїль) — 27,550
- Таїсія Онофрійчук (Україна) — 27,950
Нагадаємо, що у фіналі з особистого багатоборства на Євро-2026 Онофрійчук здобула бронзову нагороду, випередивши двох росіянок і білоруску.