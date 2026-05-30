Збірна України виступить в окремому груповому фіналі Євро-2026

Збірна України з художньої гімнастики виступить в окремому груповому фіналі Євро-2026.

За результатами групового багатоборства "синьо-жовті" відібралися у фінал вправи з трьома обручами та чотирма булавами.

Спортсменки посіли четверте місце у кваліфікації, здобувши оцінку 26.200 бала.

Гімнастки Діана Баєва, Олександра Ющак, Кіра Ширикіна та Валерія Перемета виступили в обох заявлених дисциплінах.

Поліна Городнича виконувала вправи з обручами та булавами, а Таїсія Редька змагалася з м'ячами.

У багатоборстві українки посіли сьоме місце, у заліку вправи з п'ятьма м'ячами стали дванадцятими.

Фінал за участі збірної України відбудеться у неділю, 31 травня, о 16:50.

Нагадаємо, що Таїсія Онофрійчук у фіналі особистого багатоборства Євро-2026 трималася серед лідерок і здобула бронзову нагороду, випередивши двох росіянок і білоруску.