Онофрійчук виграла золото у вправах з м'ячем на першому етапі Кубку світу в Болгарії

Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук здобула золоту медаль у вправах з м'ячем на першому етапі Кубку світу-2026 у Софії.

За свій виступ 17-річна спортсменка отримала від суддів 29,000 балів. Таїсія випередила представницю Болгарії Стиляну Ніколову та італійку Софію Рафаеллі.

Кубок світу. Софія, Болгарія. Вправи з м'ячем

🥇 Таїсія Онофрійчук (Україна) – 29,000

🥈 Стиляна Ніколова (Болгарія) – 28,900

🥉 Софія Раффаелі (Італія) – 28,550

Онофрійчук завоювала вже третю золоту медаль на етапі Кубку світу в Болгарії. Раніше українка стала чемпіонкою у багатоборстві та виграла першість у вправах з обручем.

Таїсія ще матиме змогу поповнити медальну скарбничку. Українка виступить у фіналі вправ з булавами (старт о 15:00) та стрічкою (початок о 15:40).