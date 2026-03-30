Онофрійчук виграла золото у вправах з м'ячем на першому етапі Кубку світу в Болгарії

Сергій Шаховець — 30 березня 2026, 14:53
Таїсія Онофрійчук
Марія Музиченко

Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук здобула золоту медаль у вправах з м'ячем на першому етапі Кубку світу-2026 у Софії.

За свій виступ 17-річна спортсменка отримала від суддів 29,000 балів. Таїсія випередила представницю Болгарії Стиляну Ніколову та італійку Софію Рафаеллі.

Кубок світу. Софія, Болгарія. Вправи з м'ячем

  • 🥇 Таїсія Онофрійчук (Україна) – 29,000
  • 🥈 Стиляна Ніколова (Болгарія) – 28,900
  • 🥉 Софія Раффаелі (Італія) – 28,550

Онофрійчук завоювала вже третю золоту медаль на етапі Кубку світу в Болгарії. Раніше українка стала чемпіонкою у багатоборстві та виграла першість у вправах з обручем.

Таїсія ще матиме змогу поповнити медальну скарбничку. Українка виступить у фіналі вправ з булавами (старт о 15:00) та стрічкою (початок о 15:40).

Онофрійчук здобула "золото" на першому етапі КС-2026 у вправах з обручем
Онофрійчук здобула "золото" у багатоборстві на етапі Кубку світу в Болгарії
Онофрійчук завоювала 4 золота та бронзу на Гран-прі в Марбельї
Онофрійчук виграла "золото" у багатоборстві на етапі Гран-прі в Марбельї
