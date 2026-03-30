Онофрійчук здобула "золото" на першому етапі КС-2026 у вправах з обручем
Фото Марія Музиченко
Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук стала чемпіонкою у вправах з обручем на першому етапі Кубку світу-2026, який триває в Софії.
17-річна спортсменка набрала 30,400 балів. Вона випередила "нейтральну" Софію Ільтеряков та італійку Софію Раффаелі, які також опинилиь на п'єдесталі.
Кубок світу. Софія, Болгарія. Вправи з обручем
- 🥇 Таїсія Онофрійчук (Україна) – 30,400
- 🥈 Софія Ільтерякова ("нейтральна") – 29,700
- 🥉 Софія Раффаелі (Італія) – 29,600
Нагадаємо, що напередодні 17-річна гімнастка стала також чемпіонкою у багатоборстві. Вона випередила в боротьбі за перше місце господарку змагань Стиляну Ніколову.
Також протягом дня Онофрійчук змагатиметься за медалі й у інших дисциплінах. Українка кваліфікувалася у фінал із булавами з першим результатом, а у фінали з м'ячем і стрічкою – з другим.