Онофрійчук здобула "золото" у багатоборстві на етапі Кубку світу в Болгарії

Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук завоювала золоту медаль у багатоборстві на першому в сезоні етапі Кубку світу, що проходить в Софії.

У перший змагальний день Таїсія показала найкращий результат з булавами і другий у вправах зі стрічкою. Українка стала єдиною гімнасткою, яка отримала оцінку вище 30 балів у перший день турніру.

У другий день змагань 17-річна спортсменка стала першою у вправі з обручем та другою – з мʼячем. Сумадно Онофрійчук набрала 116,6 балів, випередивши Стиляну Ніколову з Болгарії та італійку Софію Раффаеллі.

Ще одна українка Поліна Каріка посіла 14-те місце.

Кубок світу. Софія, Болгарія. Багатоборство

1. Таїсія Онофрійчук (Україна) – 116,600

2. Стиляна Ніколова (Болгарія) – 116,200

3. Софія Раффаелі (Італія) – 115,700

14. Поліна Каріка (Україна) – 106,850

Раніше повідомлялося, що Таїсія Онофрійчук завоювала 4 "золота" та "бронзу" на Гран-прі в Марбельї