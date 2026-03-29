Онофрійчук здобула "золото" у багатоборстві на етапі Кубку світу в Болгарії
Таїсія Онофрійчук
Anna Nedkova
Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук завоювала золоту медаль у багатоборстві на першому в сезоні етапі Кубку світу, що проходить в Софії.
У перший змагальний день Таїсія показала найкращий результат з булавами і другий у вправах зі стрічкою. Українка стала єдиною гімнасткою, яка отримала оцінку вище 30 балів у перший день турніру.
У другий день змагань 17-річна спортсменка стала першою у вправі з обручем та другою – з мʼячем. Сумадно Онофрійчук набрала 116,6 балів, випередивши Стиляну Ніколову з Болгарії та італійку Софію Раффаеллі.
Ще одна українка Поліна Каріка посіла 14-те місце.
Кубок світу. Софія, Болгарія. Багатоборство
- 1. Таїсія Онофрійчук (Україна) – 116,600
- 2. Стиляна Ніколова (Болгарія) – 116,200
- 3. Софія Раффаелі (Італія) – 115,700
- ...
- 14. Поліна Каріка (Україна) – 106,850
Раніше повідомлялося, що Таїсія Онофрійчук завоювала 4 "золота" та "бронзу" на Гран-прі в Марбельї