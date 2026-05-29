Гімн Росії та Білорусі – це відкрите знущання: Онопрієнко підтримала демарш українок на ЧЄ

Зірка української художньої гімнастики Вікторія Онопрієнко відреагувала на вчинок Софії Країнської та Варвари Чубарової на юніорському чемпіонаті Європи, де вони демонстративно проігнорували виконання гімнів Росії та Білорусі.

Відповідний допис спортсменка зробила у своєму Instagram.

Вікторія висловила підтримку юним гімнасткам збірної України та засудила повернення національної символіки країн-агресорок на міжнародні змагання.

"Моя щира підтримка дівчатам. Ганьба всім, хто прийняв рішення про допуск під національною символікою гімнасток, які представляють країни-агресорки. Гімн Росії та Білорусі на ЧЄ – це відкрите знущання над українськими спортсменами, це як запуск ракет, якими нас регулярно обстрілюють на очах у всього світу", – написала Онопрієнко.

Нагадаємо, що на юніорському ЧЄ з художньої гімнастики Софія Країнська стала срібною призеркою у вправах зі стрічкою, а Варвара Чубарова здобула бронзу у вправах з м'ячем. Під час церемонії нагородження дівчата закрили обличчя та одягли навушники під час виконання гімнів Росії та Білорусі.