Онофрійчук виборола бронзу чемпіонату Європи з художньої гімнастики

У суботу, 30 травня, у болгарській Варні відбувся фінал особистого багатоборства у межах чемпіонату Європи-2026 з художньої гімнастики.

Україну у вирішальному раунді була представлена двома гімнастками – Таїсією Онофрійчук та Поліною Карікою, які напередодні пройшли кваліфікацію, посівши 13-те та 20-те місце відповідно.

Каріка не змогла подолати перший раунд фіналу багатоборства у вправах з м'ячем та обручем, посівши 20-те місце й не пробившись до наступного сегмента змагань.

Натомість Онофрійчук трималася серед лідерок і у фіналах вправ з булавами та стрічкою покращила свої позиції, сумарно набравши 117,150 бала. Це дозволило їй випередити двох росіянок і білоруску та здобути бронзову нагороду.

Чемпіонат Європи з художньої гімнастики. Багатоборство

Дарʼя Варфоломєєв (Німеччина) — 120,150 Стиляна Ніколова (Болгарія) — 118,750 Таїсія Онофрійчук (Україна) — 117,150

Нагадаємо, напередодні українка Софія Країнська стала срібною призеркою юніорського чемпіонату Європи з художньої гімнастики у вправах зі стрічкою та красиво проігнорувала російський гімн.

Зазначимо, що раніше з Росії та Білорусі скасували усі обмеження у гімнастиці. Подібне рішення World Gymnastics офіційно підтримала European Gymnastics.