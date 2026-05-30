Онофрійчук виборола бронзу чемпіонату Європи з художньої гімнастики

Олександр Булава — 30 травня 2026, 14:07
У суботу, 30 травня, у болгарській Варні відбувся фінал особистого багатоборства у межах чемпіонату Європи-2026 з художньої гімнастики.

Україну у вирішальному раунді була представлена двома гімнастками – Таїсією Онофрійчук та Поліною Карікою, які напередодні пройшли кваліфікацію, посівши 13-те та 20-те місце відповідно.

Каріка не змогла подолати перший раунд фіналу багатоборства у вправах з м'ячем та обручем, посівши 20-те місце й не пробившись до наступного сегмента змагань.

Натомість Онофрійчук трималася серед лідерок і у фіналах вправ з булавами та стрічкою покращила свої позиції, сумарно набравши 117,150 бала. Це дозволило їй випередити двох росіянок і білоруску та здобути бронзову нагороду.

Чемпіонат Європи з художньої гімнастики. Багатоборство

  1. Дарʼя Варфоломєєв (Німеччина) — 120,150
  2. Стиляна Ніколова (Болгарія) — 118,750
  3. Таїсія Онофрійчук (Україна) — 117,150

Нагадаємо, напередодні українка Софія Країнська стала срібною призеркою юніорського чемпіонату Європи з художньої гімнастики у вправах зі стрічкою та красиво проігнорувала російський гімн.

Зазначимо, що раніше з Росії та Білорусі скасували усі обмеження у гімнастиці. Подібне рішення World Gymnastics офіційно підтримала European Gymnastics.

