Онофрійчук виграла четверте золото на Кубку світу в Софії

Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук здобула золоту медаль у вправах зі стрічкою на першому етапі Кубку світу в столиці Болгарії Софії.

17-річна спортсменка набрала за свій виступ 29,200 балів. У боротьбі за першу сходинку п'єдесталу Онофрійчук випередила "нейтральну" гімнастку з Білорусі Аліну Гарнасько. Бронзову нагороду у вправах зі стрічкою здобула Мейталь Мааян Сумкін з Ізраїлю.

Кубок світу. Софія, Болгарія. Вправи зі стрічкою

1.🥇 Таїсія Онофрійчук (Україна) – 29,200

2.🥈 Аліна Гарнасько – 29,150

3.🥉Мейталь Мааян Сумкін (Ізраїль) – 27,800

Для Онофрійчук ця золота медаль стала четвертою на етапі Кубку світу в Софії. У перший змагальний день Таїсія стала чемпіонкою в багатоборстві, кваліфікувавшись у фінали в окремих видах.

У другий змагальний день українка здобула "золото" у вправах з обручем, з м'ячем та зі стрічкою. Лише в змаганнях у вправах з булавами Онофрійчук не потрапила на подіум, посівши 5 місце.