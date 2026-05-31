Збірна України зупинилася за крок від медалі у групових вправах на ЧЄ-2026

Збірна України зупинилася за крок від медалі в групових вправах з 3 м'ячами та 2 парами булав на чемпіонаті Європи з художньої гімнастики, що проходить в Болгарії.

Результат "синьо-жовтих" склав 25,750, який дозволив посісти 4-те місце.

Україну представляли Діана Баєва, Поліна Городнича, Олександра Ющак, Валерія Перемета, Кіра Ширикіна.

"Золото" виграла команда Іспанії, другими стали росіянки, а замкнули п'єдестал пошани ізраїльські гімнастки.

ЧЄ-2026 з художньої гімнастки

Групові вправи з 3 м'ячами та 2 парами булав, фінал

1. Іспанія – 28,100

2. Росія – 27,000

3. Ізраїль – 26,300

4. Україна – 25,750

Нагадаємо, що у фіналі з особистого багатоборства на Євро-2026 Таїсія Онофрійчук здобула бронзову нагороду, випередивши двох росіянок і білоруску.