Наречена Джейка Пола вразила гарячим образом на турнірі ММА

Зіркова нідерландська ковзанярка Ютта Лердам знову підкорила соцмережі своїм стильним образом.

Спортсменка опублікувала серію атмосферних фото у розкішній червоній сукні, в якій разом зі своїм нареченим, Джейком Полом, відвідала турнір MVP. Саме Джейк є одним із власників цього ММА-промоушену.

На перших кадрах Ютта позує біля басейну, демонструючи елегантний вечірній образ, який одразу викликав хвилю захоплення у підписників.

Згодом ковзанярка також показала романтичні фото разом із Полом безпосередньо із самого заходу. Пара виглядала максимально ефектно та буквально притягувала до себе увагу гостей турніру.

Нагадаємо, пара познайомилася завдяки Instagram, після того як Пол запросив Ютту на свій подкаст. Їхні стосунки стали публічними у квітні 2023 року, через два місяці після поразки Джейка в ринзі від Томмі Ф'юрі.

Читайте також : Фото Дружина футболіста збірної України розірвала мережу пафосною фотосесією в Парижі

У березні 2025 року ютубер зробив коханій пропозицію руки та серця на мальовничій локації, і ковзанярка сказала "так".