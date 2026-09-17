Найсексуальніша ковзанярка світу похизувалася розкішним відпочинком в Італії з Джейком Полом

Нідерландська ковзанярка Ютта Лердам вирушила на відпочинок до Італії разом зі своїм нареченим, відомим американським боксером Джейком Полом.

Спортсмени насолоджуються сонцем, морем та атмосферою італійського літа, а найяскравішими моментами своєї подорожі Лердам поділилася з підписниками в Instagram.

На фотографіях пара позує разом на тлі мальовничого моря, купається, гуляє та насолоджується відпочинком. Не обійшлося й без традиційного італійського морозива, яке закохані ласували просто під час прогулянок.

Окрему частину фотопідбірки склали гастрономічні моменти. На столі пари можна побачити омарів та інші вишукані страви, а сама Лердам показала, що їхня поїздка вийшла далеко не лише пляжною. Закохані також вирушали на екскурсії та відкривали для себе мальовничі куточки Італії.

Схоже, відпочинок став для Ютти та Джейка чудовою можливістю провести більше часу разом далеко від спортивних змагань і тренувань. На знімках вони мають по-справжньому щасливий вигляд, не приховуючи своїх почуттів.

"Моє кохання в Італії" — саме так Лердам підписала свою фотопідбірку.

Нагадаємо, цього року Лердам пережила один із найяскравіших моментів у кар'єрі – на зимових Олімпійських іграх у Мілані та Кортіні вона здобула золото на дистанції 1000 метрів із олімпійським рекордом, а також виборола срібло на 500-метрівці.

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Згодом стало відомо, що нідерландка виставила на аукціон свій костюм після тріумфу на Олімпіаді, однак виявилося, що спортсменка не виступала у ньому на змаганнях.

Раніше Лердам заявила, що не виступатиме в сезоні-2026/27. При цьому 27-річна нідерландка поки що не збирається завершувати кар'єру.