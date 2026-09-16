Повертайте кросівки: Магучіх змінила спортивний стиль на елегантний образ

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх поділилася з фанатами новими ефектними кадрами у соцмережах. Цього разу спортсменка продемонструвала образ, який суттєво відрізняється від її звичного спортивного стилю.

На світлинах Магучіх позує на підборах у білій сукні з синіми квітами. Образ українка доповнила модною сумочкою та сонцезахисними окулярами, поставши перед камерою у максимально елегантному амплуа.

Ярослава впевнено позувала у стильному вбранні, демонструючи образ із різних ракурсів. Водночас сама легкоатлетка поставилася до перевтілення з гумором.

"Місію "елегантність" виконано, повертайте кросівки", — жартома підписала кадри Магучіх.

Нагадаємо, напередодні українка стала першою в історії абсолютною чемпіонкою світу-2026 у стрибках у висоту.

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Для перемоги Магучіх вистачило результату 1,99 метра. Головною суперницею українки стала австралійка Нікола Оліслагерс, яка залишилася в секторі разом із Ярославою, але висоту 1,99 м подолати не змогла.