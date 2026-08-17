Наречена Джейка Пола вразила фанатів новими фото: Ютта Лердам показала своє життя поза льодом

Олімпійська чемпіонка зі швидкісного бігу на ковзанах Ютта Лердам порадувала своїх прихильників новою добіркою кадрів із повсякденного життя. Наречена відомого боксера Джейка Пола показала, як проходять її будні, коли вона не виходить на лід.

У новій фотодобірці знайшлося місце і для спорту, і для відпочинку. Ютта продемонструвала кадри зі своїх тренувань, де продовжує підтримувати чудову фізичну форму, а також поділилася моментами занять йогою.

Не обійшлося й без більш гламурної частини життя. Лердам показала серію фотографій із примірочної, де позувала у різних ефектних сукнях. Окрему увагу підписників привернули кадри з відпочинку, на яких спортсменка демонструє свою форму у купальнику.

Також Ютта додала до добірки фотографії з прогулянок та інші атмосферні моменти зі свого життя.

27-річна нідерландка давно є не лише однією з найуспішніших спортсменок у швидкісному бігу на ковзанах, а й справжньою зіркою соцмереж. В Instagram на неї підписані близько 6 мільйонів людей.

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Цього року Лердам пережила один із найяскравіших моментів у кар'єрі – на зимових Олімпійських іграх у Мілані та Кортіні вона здобула золото на дистанції 1000 метрів із олімпійським рекордом, а також виборола срібло на 500-метрівці.

Згодом стало відомо, що нідерландка виставила на аукціон свій костюм після тріумфу на Олімпіаді, однак виявилося, що спортсменка не виступала у ньому на змаганнях.