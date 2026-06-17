Навіть пес у помаранчевому: наречена Джейка Пола влаштувала справжній десант фанатів Нідерландів на ЧС-2026

Поки збірна Нідерландів бореться за успіх на чемпіонаті світу, одна з найвідоміших спортсменок країни Ютта Лердам робить усе можливе, аби команда відчула підтримку не лише на стадіоні, а й за його межами.

Зіркова ковзанярка та наречена відомого боксера і блогера Джейка Пола показала у соціальних мережах, як вирушила на мундіаль підтримувати "помаранчевих". І схоже, що до цього завдання вона поставилася максимально серйозно.

На опублікованих кадрах Ютта продемонструвала цілу компанію друзів та родичів, яких буквально змусила перевдягнутися у традиційні помаранчеві кольори збірної Нідерландів. Вболівальницький дрес-код був обов'язковим для всіх без винятку.

Втім, найбільше підписників розсмішив інший учасник цієї футбольної акції.

Спеціальну помаранчеву футболку отримав навіть домашній лабрадор спортсменки. Пес слухняно долучився до підтримки національної команди та миттєво став однією з головних зірок публікації.

Нагадаємо, у першому матчі групи F національна команда Нідерландів розписала мирову із Японією у матчі першого туру в групі F на чемпіонаті світу 2026 з футболу.

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У наступному турі Нідерланди 20 червня зіграють проти Швеції. Початок о 20:30 (за київським часом), а Японія зустрінеться на наступний ранок проти Туніса (о 07:00).

Також зазначимо, що за підсумками матчу проти Японії Нідерланди стали другою країною за серією перших матчів групового етапу без поразок на чемпіонаті світу з футболу.