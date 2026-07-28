Наречена Джейка Пола показала розкішне життя: найсексуальніша ковзанярка світу вразила новими фото

Нідерландська ковзанярка Ютта Лердам, яку фанати давно називають однією з найкрасивіших спортсменок світу, знову привернула увагу шанувальників новою добіркою атмосферних світлин у соцмережах.

Спортсменка показала, як проводить останні дні у Нью-Йорку. На фото Лердам позує у стильних образах на вулицях мегаполіса, гуляє зі своїм улюбленим песиком, відвідує світські заходи разом із нареченим, популярним американським боксером і блогером Джейком Полом, а також ділиться кадрами з розкішних вечерь у ресторанах.

Не обійшлося й без спортивної складової. Ютта продемонструвала, що навіть під час насиченого відпочинку не забуває про тренування, опублікувавши кілька кадрів із тренажерного залу.

Нагадаємо, напередодні Ютта поділилася знімками того, як підтримувала збірну Нідерландів на чемпіонаті світу, нарядивши у помаранчеві кольори усю свою родину.

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Раніше Лердам відвідала матч Мессі на ЧС-2026, поділившись фото з трибун.