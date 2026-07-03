Відвідала матч Мессі і похизувалася фото в бікіні: найсексуальніша ковзанярка світу показала літній відпочинок

Одна з найпопулярніших спортсменок світу Ютта Лердам вкотре привернула увагу своїх шанувальників. Нідерландська ковзанярка, яку багато хто називає найсексуальнішою представницею цього виду спорту, показала, як проводить літо разом зі своїм нареченим, американським блогером і боксером Джейком Полом.

У новій добірці світлин Ютта поєднала все, за що її люблять мільйони підписників.

Спортсменка опублікувала ефектні кадри біля басейну, де позує у стильному бікіні, поділилася фотографіями із тренажерної зали, а також показала, що навіть під час відпочинку не пропускає спортивні події світового масштабу.

Одним із найяскравіших моментів став її візит на матч чемпіонату світу-2026 між Аргентиною та Йорданією. Лердам разом із Джейком Полом підтримала команду Ліонеля Мессі, яка впевнено перемогла з рахунком 3:1.

Нагадаємо, напередодні Ютта поділилася знімками того, як підтримувала збірну Нідерландів на чемпіонаті світу, нарядивши у помаранчеві кольори усю свою родину.

Що стосується самої національної команди, вона зазнала поразки від Марокко (1:1, 2:3 по пенальті) в 1/16 фіналу турніру.

Цей виліт збірної Нідерландів став історичним. "Ораньє" – перша збірна, яка вчетверте поспіль залишила світову першість без поразок в основний час.