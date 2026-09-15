Зіркова Лердам вирішила зробити паузу в кар'єрі

Олімпійська чемпіонка з ковзанярського спорту Ютта Лердам заявила, що не виступатиме в сезоні-2026/27. При цьому 27-річна нідерландка поки що не збирається завершувати кар'єру.

Про це повідомляє видання Ad.nl. Деталі додає Sporza.be/nl/.

"Чи закінчую я кар'єру? Можу сказати точно, що цього сезону ви не побачите мене на льоду. Але я вважаю, що буде неправильно, якщо я повністю зачиню ці двері. Мені 27 років, життя змінюється, змінюються відчуття. Але зараз я не готова сказати, що йду назавжди", – сказала Лердам у відео на своєму YouTube-каналі.

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Наречена Джейка Пола додала, що пішла на такий крок, щоб більше брати від життя. Раніше весь вільний час вона витрачала на вдосконалення.

"Довгий час я не могла собі дозволити займатися тим, чим мені хочеться, бо хотіла стати кращою у ковзанярському спорті. Через це мені було легко відмовляти оточуючим. Чудово, що тепер я можу сказати "так" поїздці на гірськолижний курорт із сім'єю. "Так" – часу з моїм нареченим. "Так" – освоєння нових навичок. "Так" – серфінгу о шостій ранку просто тому, що мені так хочеться, – зізналася Ютта.

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На Олімпіаді-2026 в Італії Лердам здобула золото на дистанції 1000 метрів і срібло на 500-метрівці. Зазначимо, що спортсменка отримала за дві медалі ОІ від Олімпійського комітету Нідерландів досить скромну суму.

Чотири роки тому в Пекіні вона стала другою на дистанції 1000 м. На рахунку 27-річної спортсменки також п'ять перемог на чемпіонатах світу на окремих дистанціях.