День зі Світоліною: перша ракетка України показала, чим займається в Італії

Зірка тенісу Еліна Світоліна спробувала себе у блогінгу, поділившись із фанатами моментами з життя.

Перша ракетка України опублікувала на своїй сторінці в Інстаграмі фотосет зі своїм розкладом, наочно показавши, що робить протягом дня.

На знімках Світоліна розповідає, як вона готується до старту турніру у Римі: ранкові процедури, сніданок, інтервʼю, тренування та багато чого іншого!

Нагадаємо, Еліна дізналася ім'я суперниці у другому колі турніру в Італії. Українка зіграє проти іспанки Джессіки Бузас Манейро у четвер, 8 травня.

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Напередодні Світоліна завдяки виходу в півфінал на турнірі в Мадриді вперше за три роки повернулася в топ-15 і тепер посідає 14 позицію.

Раніше повідомлялося, що удар першої ракетки України на турнірі у французькому Руані проти сербки Ольги Данилович став найкращим у квітні.