Світоліна: Рада, що в мене вийшла така насичена кар'єра

Перша ракетка України Еліна Світоліна оцінила свою кар'єру, розповіла про мотивацію виступів за національну збірну та можливість у майбутньому стати капітанкою команди.

Інтерв'ю тенісистки наводить ютуб-канал Setanta Sports Ukraine.

" Мені здається, що в мене вже досить велика кар'єра. Звісно, було багато складних моментів, але, мені здається, було й багато класних перемог, трофеїв, спогадів. І я дуже рада, що в мене вийшла така насичена кар'єра. Можна сказати, я щиро рада навіть тому, що в мене були складні моменти і що я змогла їх подолати", – відверто сказала Світоліна.

Після початку повномасштабної війни виступи за Україну стали для Еліни додатковим джерелом мотивації.

" Це стало для мене більш вагомим у тому сенсі, що з'явилося ще більше мотивації зіграти краще, тому що багато людей дивляться, багато вболівають. І хочеться, щоб про Україну згадували за її трофеї, за боротьбу, за силу волі. Я намагаюся своїм прикладом, наскільки це можливо, робити це на тенісному корті. Це мій майданчик, де я можу розповідати про Україну".

Світоліна не відкидає можливості стати в майбутньому капітанкою національної збірної.

" Я не виключаю такої можливості, але для мене важливо, якщо обіймати таку посаду, бути хорошим тренером. А щоб бути хорошим тренером, потрібно цьому навчитися. Це або дано, або не дано, але в будь-якому разі потрібно вміти це робити. Не всі тенісисти, які добре грали, можуть бути тренерами".

Нагадаємо, що наступного тижня Світоліна зіграє за збірну України у фінальному раунді Кубку Біллі Джин Кінг у китайському Шеньчжені. Чвертьфінальний матч проти Бельгії відбудеться 24 вересня о 05:00 за київським часом.