Повертаються до роботи після атаки: Світоліна та Стаховський показали, як зараз виглядає їх падел-клуб
Еліна Світоліна та Сергій Стаховський показали, як триває відновлення їхнього SVITO Padel Club у Києві після російської атаки. Спортивний комплекс зазнав серйозних пошкоджень через вибухову хвилю під час терористичного обстрілу столиці в ніч на 8 вересня.
Команда клубу поступово ліквідовує наслідки атаки та повертає простір до нормального стану. Нові кадри демонструють, як тривають відновлювальні роботи, а сам клуб крок за кроком готується знову працювати у звичному режимі.
У SVITO вже повідомили про перше повернення до роботи. Наразі бронювання доступне на одному корті, а від 17 вересня відвідувачі зможуть користуватися вже трьома майданчиками.
"Від сьогодні ми потроху починаємо повертатися до роботи в обмеженому режимі. Сьогодні бронювання доступне на одному корті, від завтра – на перших трьох кортах. Відновлення роботи всіх кортів потребуватиме ще трохи часу", — йдеться у повідомленні клубу.
Нагадаємо, напередодні збройні сили РФ завдали ракетного удару по Одесі. Зокрема була повністю знищена квартира, яка належала родині української тенісистки Даяни Ястремської.
Сербський тенісний тренер Владімір Одобасич під постом тенісистки написав низку коментарів, у яких вихваляв воєнну агресію Росії та розкритикував НАТО та ЄС.
Згодом Одобасича позбавили членства в Глобальній асоціації професійних тренерів після його коментаря зкомпліментами в бік Росії під постом українки