Повертаються до роботи після атаки: Світоліна та Стаховський показали, як зараз виглядає їх падел-клуб

Еліна Світоліна та Сергій Стаховський показали, як триває відновлення їхнього SVITO Padel Club у Києві після російської атаки. Спортивний комплекс зазнав серйозних пошкоджень через вибухову хвилю під час терористичного обстрілу столиці в ніч на 8 вересня.

Команда клубу поступово ліквідовує наслідки атаки та повертає простір до нормального стану. Нові кадри демонструють, як тривають відновлювальні роботи, а сам клуб крок за кроком готується знову працювати у звичному режимі.

У SVITO вже повідомили про перше повернення до роботи. Наразі бронювання доступне на одному корті, а від 17 вересня відвідувачі зможуть користуватися вже трьома майданчиками.

"Від сьогодні ми потроху починаємо повертатися до роботи в обмеженому режимі. Сьогодні бронювання доступне на одному корті, від завтра – на перших трьох кортах. Відновлення роботи всіх кортів потребуватиме ще трохи часу", — йдеться у повідомленні клубу.

Нагадаємо, напередодні збройні сили РФ завдали ракетного удару по Одесі. Зокрема була повністю знищена квартира, яка належала родині української тенісистки Даяни Ястремської.

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Сербський тенісний тренер Владімір Одобасич під постом тенісистки написав низку коментарів, у яких вихваляв воєнну агресію Росії та розкритикував НАТО та ЄС.

Згодом Одобасича позбавили членства в Глобальній асоціації професійних тренерів після його коментаря зкомпліментами в бік Росії під постом українки