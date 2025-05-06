Удар Світоліної у фіналі турніру в Руані визнано WTA найкращим у квітні

Еліна Світоліна виконала найкращий удар квітня у WTA-турі. Перша ракетка України перемогла у вболівальницькому голосуванні на офіційній сторінці WTA в Instagram.

Про це повідомляє офіційний сайт жіночої тенісної асоціації.

У фінальному матчі турніру серії WTA 250 у французькому Руані проти сербки Ольги Данилович Світоліна виконала приголомшливий форхенд через коридор. Саме цей удар і було визнано найкращим у квітні вболівальниками. Він допоміг Еліні завоювати в Руані перший за два роки титул.

Нагадаємо, що минулого місяця подача з руки Марти Костюк на матч-пойнті гри проти Анни Блінкової в Маямі стала найкращим ударом березня.