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Удар Світоліної у фіналі турніру в Руані визнано WTA найкращим у квітні

Станіслав Матусевич — 6 травня 2025, 20:03
Удар Світоліної у фіналі турніру в Руані визнано WTA найкращим у квітні
Еліна Світоліна з трофеєм в Руані
WTA

Еліна Світоліна виконала найкращий удар квітня у WTA-турі. Перша ракетка України перемогла у вболівальницькому голосуванні на офіційній сторінці WTA в Instagram.

Про це повідомляє офіційний сайт жіночої тенісної асоціації.

У фінальному матчі турніру серії WTA 250 у французькому Руані проти сербки Ольги Данилович Світоліна виконала приголомшливий форхенд через коридор. Саме цей удар і було визнано найкращим у квітні вболівальниками. Він допоміг Еліні завоювати в Руані перший за два роки титул.

Нагадаємо, що минулого місяця подача з руки Марти Костюк на матч-пойнті гри проти Анни Блінкової в Маямі стала найкращим ударом березня.

Еліна Світоліна WTA 1000

Еліна Світоліна

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