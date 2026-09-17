Сирена просто під час тренування: Світоліна показала, в яких умовах ростуть юні українські тенісисти

Еліна Світоліна після виступу на останньому турнірі Grand Slam сезону повернулася до України та вирушила до Нововолинська. Там тенісистка зустрілася з юними спортсменами, які продовжують тренуватися навіть попри війну.

Під час заняття дітей несподівано перервала повітряна тривога. Замість звичайного тренувального процесу юні тенісисти були змушені реагувати на сигнал сирени, який вкотре нагадав про небезпеку, що залишається частиною їхнього повсякденного життя.

Світоліна показала цей момент та розповіла про умови, в яких сьогодні зростає нове покоління українських спортсменів.

"Ось у таких умовах сьогодні ростуть і тренуються українські діти – під звуки сирен, що сповіщають про повітряні нальоти та обстріли, у постійному відчутті небезпеки", — написала Еліна.

Нагадаємо, напередодні внаслідок російської атаки постраждав падел-клуб, який заснували Еліна Світоліна та Сергій Стаховський.

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Згодом легенди українського тенісу показали, як триває відновлення їхнього SVITO Padel Club у Києві після російської атаки.