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Визначилася суперниця Світоліної у другому колі турніру в Римі

Станіслав Матусевич — 6 травня 2025, 14:46
Визначилася суперниця Світоліної у другому колі турніру в Римі
Еліна Світоліна
https://www.openrouen.fr/

Іспанська тенісистка Джессіка Бузас Манейро (72) стала суперницею Еліни Світоліної (14) по другому колу турніру серії WTA 1000 в італійському Римі. У першому раунді змагань представниця Іспанії здолала американку Енн Лі (59).

Зустріч тривала 2 години 20 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 5:7, 7:6(3).

Internazionali BNL d`Italia – WTA 1000
Рим, Італія, грунт
Призовий фонд: $6,911,032
Перше коло, 6 травня

Джессіка Бузас Манейро (Іспанія) – Енн Лі (США) 6:3, 5:7, 7:6(3)

Світоліна і Бузас Манейро раніше зустрічалися двічі, обидва рази українка впевнено перемагала. Остання гра між цими суперницями відбулася у середині квітня у чвертьфіналі турніру в Руані, на якому Еліна стала чемпіонкою, й завершилася з рахунком 6:3, 6:2.

Нагадаємо, що в Римі, крім Світоліної, виступатимуть Марта Костюк (27) та Даяна Ястремська (45). Вони раніше отримали своїх суперниць по першому колу змагань.

Internazionali BNL d'Italia Еліна Світоліна WTA 1000

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