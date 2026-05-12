Низка дисциплін на Олімпіаді-2030 може пройти за межами Франції

Руслан Травкін — 12 травня 2026, 07:08
Низка дисциплін на Олімпіаді-2030 може пройти за межами Франції
Організаційний комітет Зимових Олімпійських ігор 2030 року у Французьких Альпах хоче розпочати ексклюзивні переговори з ковзанярським стадіоном "Тіалф" у Херенвені з метою проведення олімпійського турніру з ковзанярського спорту.

Про це пише Ad.nl.

Організатори вже вирішили, що до Ігор 2030 року у Франції не буде побудовано жодного нового стадіону для ковзанярського спорту. Окрім Херенвена, Турин, який приймав зимові Ігри 2006 року, також розглядався для проведення турніру.

Тепер, за даними AFP, оргкомітет запросив дозвіл у ради Міжнародного олімпійського комітету (МОК) розпочати переговори з Херенвеном.

Остаточне затвердження МОК запропонованих спортивних об'єктів заплановано на кінець червня. Якщо турнір буде передано Херенвену, зимові Олімпійські ігри вперше в історії, хоч і частково, відбудуться в Нідерландах.

За словами спортивної федерації Нідерландів (NOC*NSF), "тривалий період інформування" завершився, і обговорення з французькою стороною відбуватимуться "на детальному рівні" в найближчий період.

У переговорах щодо проведення ковзанярського турніру в Нідерландах беруть участь Міністерство охорони здоров'я, соціального забезпечення та спорту, провінція Фріслен, муніципалітет Херенвенв та Федерація ковзанярського спорту країни (KNSB).

Нагадаємо, зіркова ковзянярка Ютта Лердам отримала 500 тисяч доларів від свого хлопця за "золото" Мілана-2026. 

