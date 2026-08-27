Магучіх заспівала під новий трек українського артиста: легкоатлетка підкорює TikTok

Українська зірка легкої атлетики Ярослава Магучіх вирішила показати себе у незвичному амплуа та опублікувала нове відео у TikTok.

Олімпійська чемпіонка записала ліпсінг – артистично підспівала під фонограму нового треку українського виконавця Івана Люлейнова.

Магучіх емоційно виконала композицію просто на камеру, демонструючи, що її таланти не обмежуються лише стрибками у висоту.

Відео швидко привернуло увагу користувачів TikTok та вже зібрало кілька тисяч переглядів і кілька сотень лайків.

Нагадаємо, напередодні відбувся етап у Сілезії. На ньому "синьо-жовті" здобули подвійний подіум – Магучіх стала чемпіонкою, а Геращенко виборола "срібло".

Вже у четвер, 27 серпня, у швейцарському Цюриху відбудеться останній етап Діамантової ліги-2026. Україну на ньому представлять одразу три спортсменки: Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко та Юлія Левченко.

Минулого тижня уродженка Дніпра виграла золоту медаль чемпіонату Європи-2026. До цього наприкінці травня Ярослава перемогла на етапі Діамантової ліги у марокканському Рабаті, після чого тріумфувала на Континентальному турі в Нідерландах, а також тріумфувала на чемпіонаті України.