Магучіх з результатом 2 метри вперше за 5 років виграла чемпіонат України

Ярослава Магучіх з першої спроби виконала стрибок на 1,93 метра та здобула перемогу у фіналі чемпіонату України з легкої атлетики зі стрибків у висоту.

Після цього уродженка Дніпра підкорила 1,96 метра, а вже з третього разу підняла планку на висоту у два метри. Вона вперше подолала цю висоту у літній частині цього сезону.

Проте вона на цьому не зупинилася, українка хотіла виконати стрибок на 2,04 метра. Але всі три спроби на цій висоті виявилися невдалими. Утім, попри це, Магучіх за підсумками змагань вперше за п'ять років здобула золоту медаль на чемпіонаті України.

Срібну нагороду національної першості отримала киянка Ірина Геращенко, яка завершила змагання з результатом 1,87 метра. Бронзовою призеркою стала представниця Харківщини Лілія Клінцова, якій підкорилася планка на висоті 1,79 метра.

Таку ж висоту взяла ще одна представниця столиці України Ірина Безсмертна, однак через більшу кількість використаних спроб на попередніх етапах вона посіла підсумкове четверте місце.

Чемпіонат України

Стрибки у висоту

Ярослава Магучіх – 2,00 м Ірина Геращенко – 1,87 Лілія Клінцова – 1,79

Нагадаємо, що напередодні Магучіх перемогла на етапі Континентального туру в Загребі.