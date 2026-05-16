Розклад Діамантової ліги-2026

Військові дії на Близькому Сході внесли невеликі корективи у розклад змагань.

Етапом у китайському Шанхаї заплановано старт Діамантової ліги 2026 року – найпрестижнішого комерційного турніру в легкій атлетиці. Через військову загрозу етап у Досі, який власне і мав розпочинати сезон, перенесено на літо.

Загалом у розкладі на 2026 рік 15 етапів, включаючи фінал, який цьогоріч прийме бельгійський Брюссель.

Розклад Діамантової ліги на сезон 2026 року

Шанхай (Китай) – 16 травня; Сямень (Китай) – 23 травня; Рабат (Марокко) – 31 травня; Рим (Італія) – 4 червня; Стокгольм (Швеція) – 7 червня; Осло (Норвегія) – 10 червня; Доха (Катар) – 19 червня; Париж (Франція) – 28 червня; Юджин (США) – 4 липня; Монако – 10 липня; Лондон (Велика Британія) – 18 липня; Лозанна (Швейцарія) – 21 серпня; Сілезія (Польща) – 23 серпня; Цюрих (Швейцарія) – 27 серпня; Брюссель (Бельгія) – 4-5 вересня. Фінал.

Формат змагань

Провідні легкоатлети світу з 32 різних дисциплін змагаються за очки на 14 етапах, щоб потрапити у фінал.На кожному етапі спортсмени отримують 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 або 1 очко за місце з 1 по 8 відповідно:



Шість найкращих у бігу на короткі дистанції;

Вісім найкращих у бігу на 100-800 м;

Десять найкращих у бігу на 1500 м та довші дистанції;

Шість найкращих в інших дисциплінах потрапляють до фіналу.

У кожній дисципліні один спортсмен може також кваліфікуватися через національний або глобальний вайлдкард. У разі рівного розподілу місць, спортсмен з кращим офіційним результатом сезону посідає вище місце. У метаннях (спис, молот, ядро) та горизонтальних стрибках (у довжину та потрійний) формат "Фінал 3" використовується на всіх етапах, крім фіналу.

Розподіл очок Скрін з офіційного сайту Діамантової ліги

Призовий фонд

Організатори як і торік виплатять атлетам рекордні призові, загальний фонд становить 9,24 млн доларів США. Сума призових у кожній дисципліні становитиме від 30 000 до 50 000 доларів США на зустрічах серії та від 60 000 до 100 000 доларів США у фіналі.

У 2026 році на кожному етапі також буде представлена обмежена кількість дисциплін категорії "Diamond+", за участь у яких спортсмени зможуть отримати вищі призові. Загалом близько 18 мільйонів доларів США буде виплачено спортсменам, включаючи гонорари за участь провідних спортсменів.

Важливо, що призові повністю відповідають принципам гендерної рівності, а виплати для спортсменів-чоловіків та спортсменок є абсолютно однаковими. Розподіл дисциплін "Діамант+" також рівномірно розподіляється між чоловічими та жіночими змаганнями на кожному етапі.

Світові рекорди

За 15-річну історію змагань було встановлено 9 світових рекордів в олімпійських дисциплінах: 3 – у чоловіків, 6 – у жінок.

Україна на Діамантові лізі

Ярослава Магучіх здобувала перемогу у стрибках у висоту у трьох фіналах поспіль: 2022, 2023 та 2024 роки. У 2024-му українка побила світовий рекорд (2.09) болгарки Стефки Костадінової, підкоривши планку на висоті 2 метри 10 сантиметрів. Рекорд тримався з 1987 року!

Крім Магучіх, серед жінок фінал у 2011 підкорила Ольга Саладуха. Нинішня народна депутатка та за сумісництвом президентка ФЛАУ виграла змагання в потрійному стрибку.

Стрибки у висоту – український вид. У 2013 році Богдан Бондаренко, а у 2019-му – Андрій Проценко ставали переможцями фіналу.

Де дивитися онлайн Діамантову лігу в Україні

Прямі трансляції з етапів, а також фіналу забезпечує Суспільне: телеканал Суспільне Спорт, регіональні канали та сайт.

Що таке Діамантова ліга

Головний приз Діамантової ліги Getty Images

Серія комерційних легкоатлетичних турнірів за запрошенням. Складається з 14 окремих одноденних етапів і фіналу, який проходить у дводенному форматі.

Перший сезон відбувся у 2010 році на заміну Золотій лізі, яка містила лише європейські етапи. Наразі лідери світової атлетики змагаються у 32 дисциплінах.