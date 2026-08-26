Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Легка атлетика

Три українки в секторі: де та коли дивитися виступи Магучіх, Геращенко та Левченко на Діамантовій лізі в Цюриху

Денис Іваненко — 26 серпня 2026, 10:41
Три українки в секторі: де та коли дивитися виступи Магучіх, Геращенко та Левченко на Діамантовій лізі в Цюриху
Де та коли дивитись етап Діамантової ліги в Цюриху
Getty Images

У четвер, 27 серпня у швейцарському Цюриху відбудеться останній етап Діамантової ліги-2026. Україну на ньому представлять одразу три спортсменки: Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко та Юлія Левченко.

За підсумками змагань визначаться всі учасниці фіналу престижної серії. Світова рекордсменка вже гарантувала собі в ньому участь, а інші двоє будуть боротись за це право.

Загалом до стартового списку жіночих стрибків у висоту увійшли десять спортсменок. Серед суперниць українок – австралійки Нікола Оліслагерс та Елеанор Паттерсон, полька Марія Жодзік, представниця Чорногорії Марія Вукович, сербка Ангеліна Топич, стрибунка з Ямайки Ламара Дістін та швейцарка Маріт-Терезе Енгондо.

Топ-10 заліку Діамантової ліги перед заключним етапом

  • Ярослава Магучіх – 23 очки.
  • Елеонор Паттерсон – 23
  • Ірина Геращенко – 14
  • Ангеліна Топич – 14
  • Нікола Оліслагерс – 13
  • Юлія Левченко – 13
  • Ламара Дістін – 12
  • Марія Жодзік – 12
  • Черіті Хафнагел – 6
  • Марія Вукович – 5

Зазначимо, що на кожному етапі Діамантової ліги спортсмени отримують 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 або 1 очко за місця з першого по восьме відповідно.

Змагання зі стрибків у висоту серед жінок розпочнуться о 19:27 за київським часом. В Україні трансляцію Діамантової ліги проводить Суспільне Спорт – її можна дивитися на платформах мовника та його ютуб-каналі.

Нагадаємо, що напередодні відбувся етап у Сілезії. На ньому "синьо-жовті" здобули подвійний подіум – Магучіх стала чемпіонкою, а Геращенко виборола "срібло".

Читайте також :
Хотілося взяти 2,02 метри: Магучіх – про свою перемогу на етапі Діамантової ліги у Сілезії
Діамантова ліга Стрибки у висоту де дивитися

Діамантова ліга

Магучіх гарантувала путівку у фінал Діамантової ліги, Левченко та Геращенко у боротьбі: ситуація перед етапом у Цюриху
Дорощук втретє поспіль відібрався у фінал сезону Діамантової ліги
Хотілося взяти 2,02 метри: Магучіх – про свою перемогу на етапі Діамантової ліги у Сілезії
Дорощук: Ще не набрався сил після чемпіонату Європи
Фельфнер посів 8-ме місце у метанні списа на етапі Діамантової ліги в Лозанні

Останні новини