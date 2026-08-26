Три українки в секторі: де та коли дивитися виступи Магучіх, Геращенко та Левченко на Діамантовій лізі в Цюриху

Де та коли дивитись етап Діамантової ліги в Цюриху

У четвер, 27 серпня у швейцарському Цюриху відбудеться останній етап Діамантової ліги-2026. Україну на ньому представлять одразу три спортсменки: Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко та Юлія Левченко.

За підсумками змагань визначаться всі учасниці фіналу престижної серії. Світова рекордсменка вже гарантувала собі в ньому участь, а інші двоє будуть боротись за це право.

Загалом до стартового списку жіночих стрибків у висоту увійшли десять спортсменок. Серед суперниць українок – австралійки Нікола Оліслагерс та Елеанор Паттерсон, полька Марія Жодзік, представниця Чорногорії Марія Вукович, сербка Ангеліна Топич, стрибунка з Ямайки Ламара Дістін та швейцарка Маріт-Терезе Енгондо.

Топ-10 заліку Діамантової ліги перед заключним етапом

Ярослава Магучіх – 23 очки.

Елеонор Паттерсон – 23

Ірина Геращенко – 14

Ангеліна Топич – 14

Нікола Оліслагерс – 13

Юлія Левченко – 13

Ламара Дістін – 12

Марія Жодзік – 12

Черіті Хафнагел – 6

Марія Вукович – 5

Зазначимо, що на кожному етапі Діамантової ліги спортсмени отримують 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 або 1 очко за місця з першого по восьме відповідно.

Змагання зі стрибків у висоту серед жінок розпочнуться о 19:27 за київським часом. В Україні трансляцію Діамантової ліги проводить Суспільне Спорт – її можна дивитися на платформах мовника та його ютуб-каналі.

Нагадаємо, що напередодні відбувся етап у Сілезії. На ньому "синьо-жовті" здобули подвійний подіум – Магучіх стала чемпіонкою, а Геращенко виборола "срібло".