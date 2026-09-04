Футболіст Челсі переграв партнерів у пінг-понг і вигадав для них креативне покарання

Нападник Челсі Еммануель Емега вирішив продемонструвати свої таланти поза футбольним полем.

Форвард влаштував справжній мінітурнір із настільного тенісу та зумів переграти одразу двох партнерів по команді — Мойсеса Кайседо та Жеовані Кенду.

Після перемог Емега, схоже, був настільки задоволений своїм виступом, що вирішив закріпити статус найкращого гравця Челсі з пінг-понгу.

У відповідних відео, які футболіст опублікував у своїх сторіз в Instagram, його партнерам після поразки довелося фактично визнати перевагу Емеги за тенісним столом.

Раніше повідомлялося, що дружина ексзахисника Челсі показала, що Реал подарував родині після трансферу.