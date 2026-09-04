Футболіст Челсі переграв партнерів у пінг-понг і вигадав для них креативне покарання
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Нападник Челсі Еммануель Емега вирішив продемонструвати свої таланти поза футбольним полем.
Форвард влаштував справжній мінітурнір із настільного тенісу та зумів переграти одразу двох партнерів по команді — Мойсеса Кайседо та Жеовані Кенду.
Після перемог Емега, схоже, був настільки задоволений своїм виступом, що вирішив закріпити статус найкращого гравця Челсі з пінг-понгу.
У відповідних відео, які футболіст опублікував у своїх сторіз в Instagram, його партнерам після поразки довелося фактично визнати перевагу Емеги за тенісним столом.
Раніше повідомлялося, що дружина ексзахисника Челсі показала, що Реал подарував родині після трансферу.