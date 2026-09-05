Програвали 0:5, але не сумували: фанати Оболоні співали про найкраще пиво під час гри проти Харкова

Фанати київської Оболоні знайшли спосіб не сумувати навіть під час розгрому своєї команди.

У матчі п'ятого туру Української Прем'єр-ліги Харків у номінально домашньому поєдинку громив киян, які грали у меншості.

Однак навіть за такого розвитку подій у гостьовому секторі не панувала тиша. Фанати Оболоні вирішили підтримати свою команду по-своєму та почали скандувати:

"Оболонь — найкраще пиво!"

Схоже, результат на табло цього разу не зміг повністю зіпсувати настрій київським уболівальникам.

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Поки футболісти Оболоні переживали непростий вечір на полі, їхні фанати на трибунах продовжували співати та підтримувати команду, ще й влаштувавши невелику рекламу головного символу свого клубу.

Матч завершився переконливою перемогою Харкова із рахунком 5:0, але гостьовий сектор Оболоні точно запам'ятався своїм настроєм не менше, ніж сам результат зустрічі.