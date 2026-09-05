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Netflix випустить документальний фільм про Шумахера

Олег Дідух — 5 вересня 2026, 15:35
Netflix випустить документальний фільм про Шумахера
Міхаель Шумахер
Getty Images

Стрімінгова платформа Netflix анонсувала вихід нового документального фільму про легенду Формули-1 Міхаеля Шумахера. Прем'єра відбудеться 2 жовтня поточного року.

Фільм називатиметься "Шумахер-94: народження легенди" та розповідатиме про сезон 1994 року, в якому німецький пілот, виступаючи за Беннетон, здобув свій перший із семи чемпіонських титулів. Також у фільмі буде згадана інша доленосна для Формули-1 подія сезону-1994 – загибель легендарного Айртона Сенни.

Уже опубліковано трейлер майбутнього фільму:

Зазначимо, що це вже другий документальний фільм від Netflix про Міхаеля Шумахера. Перший вийшов у 2021 році.

Нагадаємо, цього тижня у Формулі-1 відбудеться Гран-Прі Італії. Феррарі присвятить цей вікенд Шумахеру на честь 30-ї річниці з моменту переходу Міхаеля в італійську команду.

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