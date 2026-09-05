Netflix випустить документальний фільм про Шумахера

Стрімінгова платформа Netflix анонсувала вихід нового документального фільму про легенду Формули-1 Міхаеля Шумахера. Прем'єра відбудеться 2 жовтня поточного року.

Фільм називатиметься "Шумахер-94: народження легенди" та розповідатиме про сезон 1994 року, в якому німецький пілот, виступаючи за Беннетон, здобув свій перший із семи чемпіонських титулів. Також у фільмі буде згадана інша доленосна для Формули-1 подія сезону-1994 – загибель легендарного Айртона Сенни.

Уже опубліковано трейлер майбутнього фільму:

One goal. One season. The start of something great.



SCHUMACHER '94 - The Birth of a Legend, from 2 October. Only on Netflix. pic.twitter.com/U5iV8qynXk — Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) September 4, 2026

Зазначимо, що це вже другий документальний фільм від Netflix про Міхаеля Шумахера. Перший вийшов у 2021 році.

Нагадаємо, цього тижня у Формулі-1 відбудеться Гран-Прі Італії. Феррарі присвятить цей вікенд Шумахеру на честь 30-ї річниці з моменту переходу Міхаеля в італійську команду.