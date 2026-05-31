Магучіх виграла "золото" Діамантової ліги у Рабаті, Левченко зупинилася за крок від "бронзи"

У неділю, 31 травня, у Рабаті (Марокко), закінчився третій етап Діамантової ліги сезону 2026 року.

Україну у секторі представляли Юлія Левченко та Ярослава Магучіх.

Першою змагання для себе розпочала уродженка Бахмута, яка з першої спроби взяла 1,83, а наступна висота 1,87 також не стала перешкодою для Юлії.

На 1,91 розпочалися перші труднощі для Левченко, якій знадобилися дві спроби, аби не вилетіти з боротьби за медалі.

На цій же висоті у сектор вперше вийшла Магучіх. Ярослава дуже переконливо взяла з першого стрибка 1,91 м.

Лише шість легкоатлеток продовжили етап Діамантової ліги у Марокко після 1,91.

Левченко припинила свій шлях на висоті 1,91, не взявши її із трьох спроб. Планку на 1,94 взяли лише три стрибунки, однак сенсаційно з дистанції зійшла Ангеліна Топич. Сербська легкоатлетка з останнього стрибка взяла 1,94 і вирішила припинити змагання.

На висоті 1,97 Магучіх зробила свою першу помилку, не підкоривши її з першої спроби, як і її суперниця Елеанор Паттерсон.

Другі спроби спортсменок відрізнялися: Ярослава взяла висоту, а от австралійка знову провалилася. Третій стрибок Паттерсом також був невдалим.

Магучіх здобула перемогу у Рабаті! Вже у статусі переможниці Ярослава попросила висоту у два метри рівно, але з двох спроб взяти її не змогла.

Свій останній стрибок українка вирішила поберегти та перенести на висоту 2,02. Однак планка не втрималася. Магучіх закінчила етап Діамантової ліги з результатом 1,97 м.

Діамантова ліга-2026

Етап 3. Рабат, Марокко. 31травня

Стрибки у висоту, жінки

Ярослава Магучіх (Україна) – 1,97 Елеанор Паттерсон (Австралія) – 1,94 Ангеліна Топич (Сербія) – 1,94 Юлія Левченко (Україна) – 1,91 Ламара Дістен (Ямайка) – 1,91 Черіті Хуфнагель (США) – 1,91 Елена Куліченко (Кіпр) – 1,87 Марія Жодзик (Польща) – 1,83 Вашті Каннінгем (США) – 1,83 Імке Оннен (Німеччина) – 1,78

