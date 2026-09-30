Найсексуальніша ковзанярка світу підкорила показ Dolce & Gabbana ефектним леопардовим образом

Нідерландська ковзанярка та олімпійська чемпіонка Ютта Лердам стала однією з найпомітніших гостей показу нової колекції Dolce & Gabbana. 27-річна спортсменка з'явилася на заході у сміливому образі, який одразу привернув увагу публіки.

Для виходу Лердам обрала total look із леопардовим принтом. На ній була коротка сукня, довге пальто та босоніжки на підборах. Яскравий образ спортсменка доповнила чорною сумкою та мінімалістичними прикрасами.

Ютта також поділилася серією фотографій та відео з показу у своєму Instagram. На опублікованих кадрах вона продемонструвала свій образ з різних ракурсів та атмосферу самої модної події.

"Dolce state of mind SS27", – лаконічно підписала публікацію Лердам.

Нагадаємо, цього року Лердам пережила один із найяскравіших моментів у кар'єрі – на зимових Олімпійських іграх у Мілані та Кортіні вона здобула золото на дистанції 1000 метрів із олімпійським рекордом, а також виборола срібло на 500-метрівці.

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Згодом стало відомо, що нідерландка виставила на аукціон свій костюм після тріумфу на Олімпіаді, однак виявилося, що спортсменка не виступала у ньому на змаганнях.

Раніше Лердам заявила, що не виступатиме в сезоні-2026/27. При цьому 27-річна нідерландка поки що не збирається завершувати кар'єру.