Магучіх зачарувала розкішним образом після насиченого сезону: спортсменка показала нові фото

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх після завершення усіх головних турнірів сезону вирішила трохи відпочити та поділилася з шанувальниками новими кадрами.

Спортсменка опублікувала у соцмережах світлину, на якій постала у розкішній сукні. Елегантний образ Ярослави одразу привернув увагу її підписників, які звикли бачити українську чемпіонку переважно у спортивній формі.

Після напруженого сезону Магучіх отримала можливість відпочити та насолодитися вільним часом, а нове фото стало ще одним доказом того, що поза легкоатлетичним сектором Ярослава також вміє вражати своїм стилем.

Нагадаємо, напередодні українка стала першою в історії абсолютною чемпіонкою світу-2026 у стрибках у висоту.

Для перемоги Магучіх вистачило результату 1,99 метра. Головною суперницею українки стала австралійка Нікола Оліслагерс, яка залишилася в секторі разом із Ярославою, але висоту 1,99 м подолати не змогла.

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Раніше повідомлялося, що українська легкоатлетка запалила у соцмережах ефектним танцем на честь 25-річчя.