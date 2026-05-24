Дружина Усика зворушливо підтримала чоловіка після важкої битви з Верховеном
Після виснажливого поєдинку проти Ріко Верховена Олександр Усик отримав підтримку від найважливішої людини у своєму житті.
Дружина українського чемпіона Катерина поділилася у соцмережах зворушливими кадрами, зробленими одразу після завершення бою в Єгипті.
На фото видно, як вона піднялася до рингу та підійшла до канатів, де на неї вже чекав втомлений, але щасливий Олександр.
Катерина ніжно обійняла чоловіка після його непростої перемоги, а самі кадри швидко розчулили шанувальників чемпіона.
Світлини вона супроводила коротким, але дуже теплим підписом:
"Люблю тебе, мій чемпіоне".
Нагадаємо, бій біля пірамід Гізи видався для Усика далеко не найпростішим. Ріко Верховен чинив серйозний опір і змушував українця працювати на межі можливостей. Проте у 11-му раунді Олександр переламав перебіг поєдинку, відправив суперника в нокдаун, після чого рефері зупинив зустріч, зафіксувавши перемогу українця технічним нокаутом.
Після поєдинку українець прийняв виклик від тимчасового чемпіона за версією WBC Агіта Кабаєла.
Також Олександр розповів світу, що в ніч бою Україна зазнала чергового масованого ракетного обстрілу з боку Росії.