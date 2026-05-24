Усик шокував виходом на бій проти Верховена: українець перетворився на стародавнього воїна

3Чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик вкотре довів, що вміє привертати увагу не лише в ринзі, а й до першого гонгу.

Виходячи на поєдинок проти Ріко Верховена українець з'явився на арені в ефектному образі римського центуріона. Усик вийшов у стилізованих обладунках стародавнього воїна, а завершував образ масивний шолом із яскравим червоним ірокезом.

Поява українця миттєво стала однією з головних тем для обговорення серед уболівальників. Багато фанатів порівняли вихід Усика зі сценами з історичних фільмів про Давній Рим та гладіаторські битви.

Особливо символічно такий образ виглядав у Єгипет, де проходить поєдинок. На тлі пірамід і давньої історії регіону вихід українського чемпіона в обладунках античного воїна виглядав максимально видовищно.

Денис Дідківський

Усик давно відомий своїми нестандартними появами перед боями. Раніше він уже дивував фанатів яскравими костюмами, народними мотивами та символічними образами, які нерідко містили приховані сенси.

Нагадаємо, бій між Усиком та Верховеном проходить у Гізі. На кону стоїть спеціальний пояс WBC, а сама подія стала однією з найобговорюваніших у світі єдиноборств цього року.

ФОТО: Denys Didkivskyi