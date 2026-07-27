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Дерев'янченко програв молодшому на 17 років американцю

Руслан Травкін — 27 липня 2026, 04:42
Дерев'янченко програв молодшому на 17 років американцю
Скриншот

На арені "Infosys Theater at Madison Square Garden" у межах вечора боксу Zuffa Boxing 9 Сергій Дерев'янченко (16-7, 11 КО) провів бій проти Джаліла Геккета (13-1, 9 КО).

Американець здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.

Бокс – Zuffa Boxing 9

Джаліл Геккет (США) – Сергій Дерев'янченко (Україна) UD 10 (98:92, 97:93, 96:94)

Перші 3 хвилини пройшли у розвідувальному режимі. У другому раунді боксери зіштовхнулися головами. Через це над бровою 40-річного українця з'явилося розсічення.

Починаючи з раунду №4 молодший на 17 років Джаліл почав володіти перевагою.

Сергій старався, але американець встигав і ухилятися, і контрити. До кінця поєдинку розсічення в Дерев'янченка з'явилося і над другим оком.

В останні 3 хвилини українець кілька разів небезпечно влучив. Утім, Геккет спокійно довів поєдинок другим номером, без провалів у захисті.

Нагадаємо, Владислав Сіренко брутальним нокаутом переміг Отто Валліна.

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