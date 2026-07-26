Цзю здобув впевнену перемогу над 36-річним Спенсом

Колишній чемпіон світу в першій середній вазі Тім Цзю (28-3, 18 КО) здобув переконливу перемогу над Ерролом Спенсом (28-2, 22 КО) на вечорі боксу на "Afterpay Arena" у Сіднеї, Австралія.

Початок бою минув у рівній боротьбі, але вже з 4-го раунду Цзю потряс Спенса, повністю захопивши ініціативу на рингу. У другій половині поєдинку американець остаточно втратив швидкість і шукав порятунок у клинчах.

У підсумку Цзю впевнено довів бій до перемоги одноголосним рішенням суддів (UD 12): 118–110, 117–111 та 117–111.

Свій попередній поєдинок Цзю провів у квітні, здолавши за підсумками 10 раундів представника Албанії Дениса Нур'ю. Для 36-річного Спенса це був перший вихід на ринг із липня 2023 року, коли він зазнав дебютної поразки в кар'єрі від Теренса Кроуфорда.

Нагадаємо, напередодні Ентоні Джошуа після провального першого раунду зумів нокаутувати Крістіана Пренгу.