Мураталла захистив титул IBF у поєдинку проти Консейсао

Чемпіон IBF у легкій вазі Реймонд Мураталла (25-0, 17 КО) успішно захистив свій титул у поєдинку проти бразильця Робсона Консейсао (21-4-1, 10 KO).

Бій відбувся у Лас-Вегасі. Олімпійський чемпіон-2016 не зміг нічоно протиставити Мурраталлі. Боксери пройшли всю дистанцію в 12 раундів, за підсумками якої переконливу перемогу здобув чемпіон – 119-109, 118-110, 119-109.

Fighter of the Year campain loading... 🌟⚠️ #MuratallaConceicao pic.twitter.com/sHS7SEkoC5 — Top Rank Boxing (@trboxing) August 2, 2026

Нагадаємо, що до червня 2025 року Мураталла мав статус тимчасового чемпіона, однак після оголошення Василем Ломаченком про завершення кар'єри IBF підвищила американця до повноправного володаря титулу.

У січні Реймонд провів успішний захист, здолавши претендента Енді Круса. Консейсао у квітні переміг венесуельця Ельбера Рохаса рішенням суддів.