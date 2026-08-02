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Мураталла захистив титул IBF у поєдинку проти Консейсао

Олександр Булава — 2 серпня 2026, 06:59
Мураталла захистив титул IBF у поєдинку проти Консейсао
Реймонд Мураталла
Top Rank Boxing

Чемпіон IBF у легкій вазі Реймонд Мураталла (25-0, 17 КО) успішно захистив свій титул у поєдинку проти бразильця Робсона Консейсао (21-4-1, 10 KO).

Бій відбувся у Лас-Вегасі. Олімпійський чемпіон-2016 не зміг нічоно протиставити Мурраталлі. Боксери пройшли всю дистанцію в 12 раундів, за підсумками якої переконливу перемогу здобув чемпіон – 119-109, 118-110, 119-109.

Нагадаємо, що до червня 2025 року Мураталла мав статус тимчасового чемпіона, однак після оголошення Василем Ломаченком про завершення кар'єри IBF підвищила американця до повноправного володаря титулу. 

У січні Реймонд провів успішний захист, здолавши претендента Енді Круса. Консейсао у квітні переміг венесуельця Ельбера Рохаса рішенням суддів.

Бокс Раймон Мураталла Робсон Консейсан

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