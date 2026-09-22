Білодід підкорила фанатів осіннім образом: дзюдоїстка показала атмосферні фото

Українська дзюдоїстка Дарина Білодід знову потішила своїх прихильників новою фотосесією. Спортсменка опублікувала в Instagram серію атмосферних кадрів, цього разу зробивши ставку на стильну осінню естетику.

На світлинах Білодід постала в образі у коричневих тонах, які чудово передають настрій сезону. Тепла колірна гама та деталі образу створили затишну атмосферу й нагадали, що осінь уже зовсім близько.

Дарина традиційно продемонструвала не лише спортивну форму, а й своє відчуття стилю.

Нова фотосесія вийшла стриманою, але водночас дуже атмосферною, а природні осінні відтінки стали головною особливістю серії.

Нагадаємо, напередодні українська дзюдоїстка відновила тренування з національною командою. Востаннє вона виступала на Олімпіаді-2024 у Парижі, де після переходу у вагову категорію до 57 кг вибула в 1/8 фіналу.

Минулого року Дар'я підписала контракт з жіночою командою футбольного клубу Металіст 1925. Дзюдоїстка навіть зіграла матч у Вищій лізі України.

Раніше Білодід зустрілася з Усиком на Марбельї, провівши для його сина майстер-клас з дзюдо.