Фотографій буде все менше: Білодід похизувалася розкішною фотосесією у чорній сукні

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід порадувала своїх прихильників ефектною фотосесією.

Спортсменка опублікувала серію кадрів, на яких позує перед камерою у елегантній чорній сукні. Білодід продемонструвала стильний образ та вкотре привернула увагу шанувальників своєю ефектною зовнішністю.

Втім, сама Дар'я натякнула, що найближчим часом таких публікацій у її соцмережах стане значно менше. Дзюдоїстка зізналася, що її життя знову значною мірою займають спорт і підготовка.

"Зараз більшу частину мого життя знову займає спорт і підготовка. Фотографій у сукнях буде все менше і менше, але архів у мене великий, тож буду поступово постити", – написала Білодід.

Нагадаємо, напередодні українська дзюдоїстка відновила тренування з національною командою. Востаннє вона виступала на Олімпіаді-2024 у Парижі, де після переходу у вагову категорію до 57 кг вибула в 1/8 фіналу.

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Минулого року Дар'я підписала контракт з жіночою командою футбольного клубу Металіст 1925. Дзюдоїстка навіть зіграла матч у Вищій лізі України.

Напередодні Білодід зустрілася з Усиком на Марбельї, провівши для його сина майстер-клас з дзюдо.