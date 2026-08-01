Білодід відновила тренування після дворічної перерви у виступах

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід відновила тренування з національною командою.

Про це повідомляє ФДУ.

Востаннє вона виступала на Олімпіаді-2024 у Парижі, де після переходу у вагову категорію до 57 кг вибула в 1/8 фіналу. У 2025 році Білодід не тренувалася зі збірною та пропустила чемпіонат Європи.

Наразі головним стартом сезону для дзюдоїстів є чемпіонат світу, який відбудеться в Баку (Азербайджан) з 4 по 10 жовтня.

Нагадаємо, Білодід двічі ставала чемпіонкою світу у категорії до 48 кг, а також виборола бронзову медаль на Олімпійських іграх у Токіо 2020. У 2017 році дзюдоїстка стала чемпіонкою Європи.

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На Олімпіаді-2024 у Парижі Дар'я невдало виступила, програвши в 1/8 фіналу через дискваліфікацію дворазовій чемпіонці світу. Після Ігор спортсменка не брала участі у змаганнях.