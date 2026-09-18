Білодід похизувалася ефектними кадрами після тренування просто неба
Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід поділилася з підписниками яскравими кадрами зі свого тренування. Спортсменка влаштувала невелику фотосесію просто неба, продемонструвавши не лише спортивну форму, а й стильний образ.
На знімках Білодід позує на майданчику зі штучним газоном у спортивній майці та коротких шортах. Завершують образ навушники, з якими Дар'я, схоже, проводить час під час бігових занять.
Фотографії вийшли дуже атмосферними: спортсменка позує просто на спортивному майданчику, демонструючи, як проходить її тренувальний день.
"After running session" — саме так Білодід підписала публікацію.
Нагадаємо, напередодні українська дзюдоїстка відновила тренування з національною командою. Востаннє вона виступала на Олімпіаді-2024 у Парижі, де після переходу у вагову категорію до 57 кг вибула в 1/8 фіналу.
Минулого року Дар'я підписала контракт з жіночою командою футбольного клубу Металіст 1925. Дзюдоїстка навіть зіграла матч у Вищій лізі України.
Напередодні Білодід зустрілася з Усиком на Марбельї, провівши для його сина майстер-клас з дзюдо.